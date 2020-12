FC Porto critica arbitragem e atira-se a Fernandinho: «Dinheiro não compra classe ou noção»

O FC Porto criticou esta quarta-feira o trabalho da equipa de arbitragem do jogo da Liga dos Campeões, que os portistas empataram em casa frente ao Manchester City e que confirmou o apuramento da equipa de Sérgio Conceição para os oitavos de final da Champions.





"O técnico e os jogadores do Manchester City - que também tiveram dificuldades em lidar com o resultado - até deviam dar graças pela sorte que voltaram a ter com a arbitragem. Depois dos escândalos do jogo de Inglaterra, desta vez ficou por assinalar um penálti por falta mais do que evidente de Ederson sobre Otávio", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário' desta quarta-feira, que visa também diretamente o médio do Manchester City, Fernandinho."Foi poupada a expulsão a Fernandinho, que do alto dos seus 35 anos é um exemplo claro de que o dinheiro no futebol conta muito, mas não compra classe ou noção", referem, numa clara alusão às declarões do médio do Manchester City após o final do jogo