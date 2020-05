FC Porto critica Cláudia Santos: «Quem é que se esquece de uma reunião numa bomba de gasolina?»

O FC Porto criticou esta sexta-feira, através da newsletter Dragões Diário, a escolha de Cláudia Santos para o Conselho de Disciplina da FPF, cargo irá acumular com o de deputada do Partido Socialista na Assembleia da República.





"O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol vai ser liderado nos próximos quatro anos por Cláudia Cruz Santos, atual deputada do Partido Socialista. Aparentemente, o que mais qualifica esta jurista para o cargo é o tempo que passou como presidente da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga, durante o mandato de Mário Figueiredo. Esse foi, recorde-se, o pior período da história da instituição, marcado pela promiscuidade bem documentada entre o seu presidente e o Benfica – à qual, segundo a imprensa de ontem, não seria alheia Cláudia Cruz Santos – e por uma relação conflituosa entre ele e uma grande parte dos clubes – quem é que se esquece, por exemplo, da reunião de 16 presidentes numa bomba de gasolina depois de Mário Figueiredo lhes ter fechado as portas da sede da Liga? A capacidade de o futebol português se expor ao ridículo, não sendo nova, não deixa de surpreender. É que cá dentro haverá sempre muitos a branquear o que acontece e a fazer de conta que estas coisas são normais, mas lá fora, nas redações dos melhores jornais do mundo, a perpetuação do grotesco já não passa despercebida", pode ler-se.Além de ser deputada e professora universitária, Cláudia Santos foi ainda a primeira presidente da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, entre 2012 e 2017.