FC Porto critica dureza do Marítimo e exibe lances em causa: «Sem limites!»

O FC Porto publicou no Twitter um vídeo onde surgem vários lances do Marítimo-FC Porto (1-1) nos quais os dragões sublinham aquilo que consideram ser a excessiva dureza dos jogadores insulares.Recorde-se que os dragões haviam lançado duras críticas à arbitragem do encontro, liderada por Jorge Sousa, sublinhando que o árbitro "não teve critério" Reveja os casos do Marítimo-FC Porto