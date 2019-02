FC Porto critica entrada tardia em Tondela e enaltece o comportamento dos adeptos

As imagens da segurança apertada que indignou adeptos do FC Porto e Sérgio Conceição As imagens da segurança apertada que indignou adeptos do FC Porto e Sérgio Conceição

A carregar o vídeo ...

A entrada tardia dos adeptos do FC Porto na partida em Tondela continua a dar que falar e, desta feita, foram os próprios dragões a criticar o episódio ocorrido na passada sexta-feira, aquando do acesso das claques portistas ao Estádio João Cardoso.O emblema azul e branco emitiu um comunicado, esta segunda-feira, no qual considera "inaceitável a forma como os seus adeptos foram tratados no acesso ao jogo em Tondela", lamentando que este tipo de "episódios" esteja a tornar-se "recorrente".Ao mesmo tempo, o FC Porto enaltece a postura dos adeptos que se deslocaram ao reduto beirão, sublinhando que "todos" foram "mais uma vez um exemplo de comportamento e de apoio incansável à equipa"."O FC Porto considera inaceitável a forma como os seus adeptos foram tratados no acesso ao jogo em Tondela, na passada sexta-feira. Este tipo de episódios está a tornar-se recorrente e urge garantir que o acesso aos estádios seja efetuado de forma a que ninguém com ingresso válido seja obrigado a perder grande parte do jogo.A Administração agradece a tolerância de todos os adeptos, claques incluídas, que foram mais uma vez um exemplo de comportamento e de apoio incansável à equipa."