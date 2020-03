FC Porto critica penáltis e descontos no jogo do Benfica: «Sem palavras»

O FC Porto criticou a arbitragem do Benfica-Moreirense (1-1), nomeadamente os dois penáltis assinalados a favor das águias e ainda o facto de a partida ter terminado aos 90'+10, quando o árbitro havia dado oito minutos de compensação.





Isto aconteceu exatamente assim e em ambos os casos foram assinalados penáltis, depois oito minutos de desconto, que afinal foram dez. Sem palavras pic.twitter.com/LV6Oq8BvZc — FC Porto Media (@MediaPorto) March 2, 2020

"Isto aconteceu exatamente assim e em ambos os casos foram assinalados penáltis, depois oito minutos de desconto, que afinal foram dez. Sem palavras", escrevem os portistas na conta de Twitter para a imprensa, mostrando as imagens dos lances.Recorde-se que os dragões venceram nos Açores por 2-0 e isolaram-se na liderança do campeonato, com mais 1 ponto que o rival.