FC Porto cumpre primeiro treino como campeão a pensar no Moreirense

O FC Porto regressou esta sexta-feira aos treinos, após vencer o Sporting (2-0) para assegurar a conquista da Liga NOS, iniciando a preparação da receção de segunda-feira ao Moreirense, na 33.ª e penúltima jornada.

Sem os dois ausentes de longo prazo, o espanhol Marcano e Sérgio Oliveira, que fizeram tratamento, os dragões treinaram no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, a caminho do último jogo no Estádio do Dragão em 2019/20.

A equipa orientada por Sérgio Conceição volta aos treinos no sábado, pelas 10H30, de novo no Olival, para seguir a preparação para segunda-feira, às 21H15, daquele que será o antepenúltimo jogo da época, antes de fechar a Liga NOS com o Sporting de Braga e disputar a final da Taça de Portugal, diante do Benfica.

Os azuis e brancos conquistaram o 29.º título da sua história na quarta-feira, com um triunfo por 2-0 sobre o Sporting.