FC Porto dá os parabéns ao Chelsea: «Agora estão na história do nosso estádio»

Parabéns, @ChelseaFC pela conquista da UCL! Estão, agora, na história do nosso Estádio do Dragão!

Congratulations @ChelseaFC for winning the UCL! Now, you're part of Estádio do Dragão's history! #FCPorto #UCL #UCLFinal pic.twitter.com/luXE7dSsXe