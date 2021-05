FC Porto dá parabéns a Casillas com um vídeo especial

Iker Casillas está de parabéns esta quinta-feira ao comemorar o 40.º aniversário. Um número redondo e que o FC Porto não esqueceu, parabenizando o ex-guarda-redes com uma publicação na rede social Twitter.





Para lá dos habituais votos de parabéns, os dragões fizeram acompanhar o texto com um vídeo com os melhores momentos do espanhol ao serviço do FC Porto, com destaque para o discurso de Casillas quando foi distinguido com um Dragão de Ouro.