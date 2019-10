FC Porto dá últimos retoques na estratégia para defrontar o Rangers

A equipa do FC Porto prosseguiu esta manhã a preparação para o encontro de amanhã com os escoceses do Rangers, na 3.ª jornada do Grupo G da Liga Europa. Sérgio Conceição ainda não pôde contar com Corona a 100 por cento (fez treino integrado condicionado) e Romário Baró nem esteve no relvado, pois ficou a fazer tratamento depois de ter sido confirmada uma lesão muscular na coxa.





O FC Porto recebe o Rangers, no Estádio do Dragão, quinta-feira, às 17h55.