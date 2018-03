Continuar a ler

José Silva, o presidente do FC Porto de Lausanne, acaba por dar uma visão mais objetiva do fenómeno, até porque o avalia a uma distância de salvaguarda que o afasta da falta de razoabilidade dos discursos incendários de todas as cores. "O que eu temo são as coisas que acontecem no futebol português. De um lado só dá uma pequena notícia, do outro tudo é muito empolgado. As coisas que se fazem na televisão hoje em dia, o ar crispado das pessoas, que aparecem a vomitar ódio, preocupa-me. Só pensam neles, nas direções dos clubes, esquecem-se de quem trabalha pelos clubes, pelo futebol, apenas porque gosta, sem receber nada. Eles estão bem protegidos e nós somos obrigados a pensar mal uns dos outros", lamentou.



Apesar de tudo, José Silva ficou desagradado com a forma como o presidente do Benfica decidiu sair a terreiro. "Gostaria muito de ter visto alguém de direito que comentasse na hora o discurso de Vieira, de tão inflamado que foi. Não tenho medo das palavras. Podem acusar-me do que quiserem. Aliás, o gabinete de crise pode começar por mim. Tenho 63 anos, e nunca vi ninguém tão crispado a dizer as coisas como ele as disse", desabafou.



O responsável do FC Porto de Lausanne, sem perder a ponderação no discurso, acaba por responsabilizar, indiretamente, as palavras de Vieira pelo vandalismo que atingiu a sede da agremiação. "Há adeptos e adeptos. Há aqueles que não aguentam tanto e não sabem separar as coisas. Luís Filipe Vieira não mandou ninguém destruir-nos a casa, mas acredito que foi alguém que ouviu o seu discurso e se deixou influenciar. Chocou-me muito o que ele disse", concluiu José Silva.



Através do Dragões Diário, e utilizando um separador designado como 'Fim da paródia', o FC Porto traçou um cenário dramático em torno do ataque ocorrido em Lausanne."Na noite do último sábado, poucas horas após um discurso inflamado e imbuído de um incentivo à violência que só os mais distraídos podem não ter detetado, a Casa do FC Porto em Lausanne (Suíça) foi vandalizada. Um conjunto de selvagens, munido de um taco de basebol, dedicou-se a tentar destruir as instalações, sem qualquer outro objetivo que não fosse destilar ódio e, sobretudo, amedrontar os sócios e adeptos do FC Porto e os frequentadores daquela Casa. Tiveram azar e erraram no alvo. No FC Porto ninguém tem medo de delinquentes cobardes", podia ler-se num tom decalcado de algumas páginas de rede social alinhadas com as posições azuis e brancas.

