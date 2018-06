Continuar a ler

Após duas semanas de treinos, os jogadores seguem para o Algarve, onde vão realizar um estágio em Lagos, de 16 a 25 de julho, antes de defrontaram os ingleses num jogo que ainda não tem hora marcada.



O Newcastle, que já venceu por quatro vezes a Premier League, integra o ganês Christian Atsu, que representou os dragões na época de 2012/13, ano em que se sagraram tricampeões sob orientação de Vítor Pereira.



Os portistas cruzaram-se apenas uma vez em competições oficiais com os magpies, em novembro de 1969, na segunda eliminatória da já extinta Taça das Cidades. Depois de um empate sem golos nas Antas, o escocês Jimmy Scott fez o único golo da segunda mão, garantindo a vitória da equipa inglesa.



O FC Porto defronta o Newcastle, da Premier League, no jogo de apresentação para a nova época, a 28 de julho, no estádio do Dragão, revelaram esta sexta-feira os campeões nacionais, na sua página oficial.O FC Porto inicia os trabalhos de pré-época a 2 de julho, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Autor: Lusa