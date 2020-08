FC Porto deixa 'bicada' ao Benfica após derrota na Youth League

Foi de forma irónica que o FC Porto reagiu à derrota do Benfica na final da UEFA Youth League, ao deixar nas redes sociais uma publicação na qual lembra é a única equipa com aquele troféu no palmarés. Por outro lado, e uma vez mais com uma 'bicada' lançada ao rival, o conjunto portuense concluiu com um "à primeira foi de vez", em alusão ao facto de as águias terem esta terça-feira perdido uma final da Youth League pela terceira vez.





Recordar é viver. O FC Porto é o único clube português campeão europeu de Sub-19. À primeira foi de vez. pic.twitter.com/Jcp8cYW8rb — FC Porto - Dobradinha 19/20 (@FCPorto) August 25, 2020