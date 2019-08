FC Porto deixa mensagem a guarda-redes do Chaves

O FC Porto recorreu às redes sociais para manifestar o seu apoio ao guarda-redes Ricardo, que luta contra uma doença oncológica.Esta terça-feira o Chaves, atual clube de Ricardo, divulgou um comunicado sobre a situação delicada que vive o atleta, que foi jogador do FC Porto entre 2014 e 2017, ano em que assinou pelo clube transmontano."Estamos contigo, Ricardo", pode ler-se no tweet que o FC Porto dedicou ao guardião, de 37 anos.Também o Varzim, clube onde Ricardo iniciou a carreira, já veio a público manifestar todo o seu apoio."A Família Varzinista, que te viu crescer, está contigo neste momento difícil, Ricardo.Serás sempre um Lobo do Mar, cheio de raça e não temos dúvidas de que vais vencer esta batalha! Recebe de todos os Varzinistas um abraço forte e toda a nossa energia!", pode ler-se na página de Facebook do clube.