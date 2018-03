Continuar a ler

"o fim da paródia" e a criação de um gabinete de crise.



No último sábado, depois do jogo com o Desportivo das Aves, Luís Filipe Vieira surgiu na sala de imprensa do Estádio da Luz para, a propósito dos casos judiciais que têm envolvido o Benfica, anunciare a criação de um gabinete de crise.

O FC Porto revelou na sua newsletter desta terça-feira que a casa do clube em Lausanne, na Suíça, foi vandalizada depois do discurso de Luís Filipe Vieira."Na noite do último sábado, poucas horas após um discurso inflamado e imbuído de um incentivo à violência que só os mais distraídos podem não ter detetado, a Casa do FC Porto em Lausanne (Suíça) foi vandalizada. Um conjunto de selvagens, munido de um taco de basebol, dedicou-se a tentar destruir as instalações, sem qualquer outro objetivo que não fosse destilar ódio e, sobretudo, amedrontar os sócios e adeptos do FC Porto e os frequentadores daquela Casa. Tiveram azar e erraram no alvo. No FC Porto ninguém tem medo de delinquentes cobardes", escrevem os portistas.