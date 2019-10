FC Porto derrota Famalicão e salta para a liderança

O FC Porto colocou este domingo um ponto final no conto de fadas do Famalicão, ao derrotar a formação sensação da Liga NOS no Dragão por 3-0. Ainda sem desaires, os famalicenses acabaram batidos de forma clara, numa tarde/noite marcada pelos golos de Luis Díaz, Soares e Fábio Silva. Os portistas chegam-se aos 21 pontos, os mesmos que o Benfica, mas lideram por terem uma melhor diferença de golos.