FC Porto derrota Feyenoord e avança para os 16-avos-de-final da Liga Europa

O FC Porto derrotou esta quinta-feira o Feyenoord por 3-2 e assegurou o apuramento para os 16-avos-de-final da Liga Europa. Obrigados a vencer, os portistas cumpriram a sua missão num jogo louco e contaram com a preciosa ajuda do Rangers, que com um empate diante do Young Boys caiu para o segundo posto da tabela, apenas atrás dos dragões.