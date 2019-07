FC Porto derrota Penafiel com golo de Marcano

O FC Porto levou este sábado a melhor sobre o Penafiel, por 1-0, no terceiro jogo-treino de pré-época, realizado no Olival. O golo teve a assinatura de Marcano, central que regressou aos dragões esta semana, e foi marcado no último minuto.





Fora do ensaio, por motivos clínicos, ficaram Pepe e André Pereira, que realizaram apenas treino condicionado, enquanto Mouhamed Mbaye fez trabalho de ginásio. O guarda-redes João Costa, do FC Porto B, juntou-se aos trabalhos da equipa principal.Antes desta partida diante dos penafidelenses - que vão disputar a 2.ª Liga -, os dragões já tinham tido realizado ensaios diante do Águeda (6-0) e do Varzim (4-0).