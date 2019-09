FC Porto derrota V. Guimarães em jogo com duas expulsões

O FC Porto ascendeu ao segundo lugar da Liga NOS, apenas atrás do Famalicão, ao bater no Dragão o V. Guimarães por 3-0. Um triunfo por números claros que começou a ser construído bem cedo, com a expulsão de Tapsoba, logo no primeiro minuto, mas que apenas teve o seu primeiro golo aos 14', por Marega. Ivan Marcano, aos 88', ampliaria a contagem, antes de Marega bisar e fixar o 3-0 final aos 90'+3.