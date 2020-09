FC Porto derrotado pela Oliveirense em novo jogo-treino

O FC Porto realizou, na manhã deste sábado, mais um jogo de preparação, mas, desta feita, não venceu. A turma liderada por Sérgio Conceição vinha embalada por dois triunfos gordos sobre o Rio Ave B e a Académica, mas acabou por ser derrotada ao terceiro ensaio, pela UD Oliveirense.





O jogo, dividido em três partes, terminou com o marcador a registar um triunfo por 1-0 a favor dos visitantes, com o golo forasteiro a ser anotado por Thalis, mas, segundo a nota emitida pelos dragões no site oficial, oportunidades não faltaram para que o resultado fosse diferente. A formação portista terá enviado duas bolas ao poste e ainda terá falhado um penálti.Cláudio Ramos, Manafá, Chancel Mbemba, João Marcelo, Alex Telles, Loum, Uribe, Otávio, Tecatito Corona, Soares e Marega foram os onze eleitos para esta partida. Todos os restantes "jogadores disponíveis" entraram no decorrer do encontro.Danilo, Sérgio Oliveira, Pepe, Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário estiveram ausentes ao serviço das respetivas seleções.Marchesín, Mouhamed Mbaye, Marcano e Fábio Vieira fizeram tratamento e Nakajima ficou em gestão de esforço.