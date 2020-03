FC Porto disponibiliza o Dragão Arena para Hospital de Campanha

O FC Porto informou esta quarta-feira que disponibiliza o Dragão Arena para Hospital de Campanha. O pavilhão do clube poderá também funcionar como zona de descanso para o pessoal hospitalar, a quem o clube e a Prozis vão fornecer refeições, refere o comunicado divulgado pelo FC Porto.





"O FC Porto contactou o diretor do Hospital de São João, no Porto, para disponibilizar o Dragão Arena para hospital de campanha e/ou zona de descanso para o pessoal hospitalar."A partir da próxima segunda-feira, em colaboração com a Prozis, patrocinadora do clube, o FC Porto também irá fornecer "refeições para o pessoal hospitalar", pode-ler-se.