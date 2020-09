FC Porto divulga vencedores dos Dragões de Ouro

? Dragão de Ouro Dirigente do Ano: Joaquim Faria de Almeida

Ex-Vice-Presidente e atual membro do Conselho Consultivo

10h14 -é o primeiro Dragão de Ouro a ser anunciado, na categoria de- Os vencedores serão anunciados ao longo do dia. As celebrações já começaram, junto ao Estádio do Dragão, com o hastear da bandeira do FC Porto, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.- Bom dia! O FC Porto celebra esta segunda-feira o seu 127.º aniversário e, para assinalar a data, o clube revela os vencedores dos Dragões de Ouro 2020. Ao contrário do que é habitual, devido à pandemia de Covid-19, a habitual gala para entrega dos prémios não se irá realizar.