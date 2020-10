FC Porto diz que 'correu quase tudo mal' frente ao P. Ferreira e esclarece situação de Pepe

"Correu quase tudo mal aos campeões nacionais". É desta forma que o FC Porto resume "com simplicidade" a derrota frente ao P. Ferreira (3-2) no encontro da 6.ª jornada.





"O FC Porto perdeu ontem por 3-2 em Paços de Ferreira e a história do jogo resume-se com simplicidade: apesar dos golos de Sérgio Oliveira e de Otávio, correu quase tudo mal aos campeões nacionais, enquanto o adversário foi melhor e ganhou bem. 'Faltou muita coisa', reconheceu Sérgio Conceição na conferência de imprensa. A dificuldade na mudança do 'chip' da Liga dos Campeões para o campeonato foi, segundo o treinador, o fator que mais influenciou este desfecho, uma vez que a equipa não teve 'a disponibilidade e a atitude necessárias'. A consequência foi um 'problema coletivo' exponenciado por 'erros individuais que não podem acontecer a este nível'. O caminho para melhorar, prosseguiu Sérgio Conceição, passa por 'continuar a trabalhar' e 'olhar para a frente', com 'coragem, determinação e ambição', porque 'baixar os braços' não é opção. Partilhando a mesma ideia, Tecatito Corona apontou a necessidade de 'autocrítica': 'Temos que olhar para o que fizemos mal e corrigir'", pode ler-se na newsletter Dragões Diário.Também a situação de Pepe que ontem não jogou por ter sido inconclusivo o resultado de um teste à covid-19, foi esclarecida. "Deverá voltar a estar disponível, uma vez que entretanto já se confirmou que não está infetado", sublinham.