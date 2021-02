FC Porto diz que Luís Godinho e Hugo Miguel 'brincaram com o futebol' e lembra lance entre Kritciuk e Nanu

O FC Porto voltou a mostrar indignação e revolta relativamente à arbitragem do jogo da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga, marcado por inúmeros casos. Os dragões, na sua newsletter diária, lamentam a expulsão de Luis Díaz, "severamente penalizado pela lesão grave e fortuita de David Carmo", recordando o que aconteceu com Kritciuk e Nanu no encontro frente ao Belenenses SAD, no Jamor.





O momento em que David Carmo se lesionou gravemente diante do FC Porto O momento em que David Carmo se lesionou gravemente diante do FC Porto

"Desta vez, à segunda vez na Pedreira, não bastou uma expulsão para impedir o FC Porto de ganhar. Desta vez, foi preciso duas para o Braga poder empatar (1-1). E fê-lo 12 minutos para lá dos 90, num jogo - o da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal - que os dragões disputaram em inferioridade numérica durante mais de meia hora, depois de uma expulsão absurda de Luis Díaz, severamente penalizado pela lesão grave e fortuita de David Carmo num lance em que não cometeu qualquer falta", escreve o FC Porto no 'Dragões Diário'."Porque Luís Godinho e Hugo Miguel brincaram com o futebol, Mehdi Taremi (...) ficou forçosamente para o fim, afastado dos holofotes pelos disparates de arbitragem que atenuaram o desconforto do Braga para o reencontro no Dragão, por ocasião da segunda mão", acrescenta o clube, referindo-se ao golo de chapéu marcado pelo iraniano."A expulsão de Luis Díaz, que deixou o relvado num pranto, ajudou-nos a perceber ainda que, ao contrário do que aconteceu no Jamor, quando Kritciuk cometeu falta dentro da área sobre Nanu (num choque que também conduziu o jogador do FC Porto ao hospital), lances do género não justificam juízo de intenções ou não exigem critério, porque em Oeiras não houve expulsão. Nem penálti", acrescentam os dragões.