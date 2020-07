FC Porto garante que nunca teve 'cartilha' nos programas de desporto

O FC Porto criticou a decisão da SIC em terminar com os programas de desporto com comentadores que representam clubes. Através da newsletter 'Dragões Diários', os campeões nacionais dizem que é "inaceitável que [a SIC] queira sacudir as responsabilidades sobre os conteúdos que passa em antena para quem as não tem".





O FC Porto garante ainda que nunca promoveu qualquer 'cartilha' junto dos comentadores afetos ao clube em todos os programas de desporto nas várias televisões nacionais generalistas. "O FC Porto nunca indicou qualquer comentador à SIC, nunca discutiu a seleção de comentadores com alguém da SIC, nunca instrumentalizou comentadores da SIC e nunca veiculou qualquer linha discursiva ou estratégia de comunicação através de comentadores da SIC – e o que se aplica à SIC aplica-se a todos os outros canais", pode ler-se ainda na newsletter.