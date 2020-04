FC Porto é a equipa mais asfixiante da Europa

O FC Porto é a equipa europeia que menos passes permite aos seus adversários antes de recuperar a bola. Os dados foram publicados este domingo pelo Goal Point, que considerou para o efeito todas as equipas dos campeonatos do 'top 6' do ranking da UEFA.





Em média, os dragões permitem somente 4,55 passes aos seus oponentes antes de recuperarem a posse. Em 2.º lugar desta hierarquia encontra-se o Bayer Leverkusen (4,62) e na 5.ª posição está o Sp. Braga (5,05)A métrica utilizada no exercício é denominada de PPDA (passes per defensive action - passes por ação defensiva) e considera como ação defensiva qualquer desarme, intercepção, passe bloqueado ou alívio. O parâmetro falta cometida foi excluído, uma vez que as realidades assimétricas entre alguns campeonatos, nomeadamente o português e o inglês, aumentariam a margem de erro das conclusões.