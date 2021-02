FC Porto e as críticas estrangeiras a Luís Godinho: «A internacionalização do futebol português...»

O FC Porto voltou a visar a arbitragem de Luís Godinho no jogo frente ao Sp. Braga, mas, desta feita, recorreu às críticas de que a análise ao lance de Luis Díaz foi alvo fora de portas para o efeito.





Através da newsletter 'Dragões Diário', os azuis e brancos recorreram aos exemplos do 'As', de Espanha, e da Rádio Monte Carlo, de França, para lamentar o episódio com o colombiano e as repercussões que o mesmo teve."Não foi só nos jornais nacionais que a inacreditável expulsão de Luis Díaz em Braga fez correr muita tinta. Aqui ao lado, o diário AS expôs o ridículo da seguinte forma: "Cada vez menos pessoas entendem o VAR. Veja o que aconteceu ao FC Porto". Em França, a conceituada Radio Monte Carlo define a decisão da equipa de arbitragem como "muito severa" num lance "totalmente involuntário" já que "o colombiano rematou à baliza e o adversário estendeu a perna por baixo da sua". Assim vai a internacionalização do futebol português", escreveu o FC Porto.