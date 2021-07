FC Porto e Lille em confronto no Algarve

O FC Porto vai defrontar o Lille no próximo dia 25 de julho, às 19:45. O encontro de caráter particular está agendado para o Estádio do Algarve e foi anunciado esta quinta-feira pelo campeão francês.





Trata-se do primeiro jogo-treino conhecido do FC Porto, que, ainda assim, deve entrar em ação já este fim-de-semana, à porta fechada. O Lille, de resto, vai estar em estágio no sul do país e três dias antes do duelo com os dragões, no dia 22 de julho, tem encontro marcado com o Benfica, também no Estádio do Algarve.