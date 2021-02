FC Porto e o empate com o Sporting no Dragão: «Soube a derrota»

FC Porto e Sporting não foram além de um empate (0-0) no clássico de ontem no Dragão, um resultado que, para os dragões, "soube a derrota".





"Com Quintana homenageado nas bancadas e no relvado antes do apito inicial, o clássico de ontem terminou com um empate a zero que soube a derrota para o FC Porto. A superioridade ofensiva dos campeões nacionais traduziu-se em situações de perigo e ocasiões de golo, mas a falta de eficácia e de algum discernimento no último terço, como reconheceu Sérgio Conceição, voltou a ser penalizadora. O treinador lamentou que o FC Porto tenha sido a única equipa em campo a tentar contribuir para que o ritmo de jogo fosse alto e elogiou o grupo pela 'atitude muito boa' do princípio ao fim do encontro. 'A haver um vencedor', acrescentou, 'sem dúvida que seria o FC Porto', mas nem o facto de isso não ter acontecido abala a determinação em relação ao futuro: 'Vão ter de levar connosco até ao fim'", pode ler-se este domingo na newsletter 'Dragões Diário'.