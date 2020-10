O FC Porto empatou ontem com o Sporting (2-2), em Alvalade, com Vietto a marcar o derradeiro golo dos leões ao minuto 87, "um verdadeiro balde de água gelada" nas palavras dos dragões.





"O FC Porto esteve a ganhar em Alvalade até aos 87 minutos, mas não conseguiu sair de Lisboa com mais do que um ponto ao empatar 2-2 com o Sporting no clássico da quarta jornada do campeonato. Depois de estarem em desvantagem desde os nove minutos, os campeões nacionais deram a volta ao marcador ainda na primeira parte com golos de Matheus Uribe e Tecatito Corona, mas o que aconteceu na reta final do jogo foi um verdadeiro balde de água gelada. Venha a Liga dos Campeões", pode ler-se na newsletter Dragões Diário deste domingo.