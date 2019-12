FC Porto e o golo de Cervi: «De repente o VAR mostra uma nova faceta, a contramão»

Primeiro foi Francisco J. Marques a criticar a atuação do VAR no lance do segundo golo do Benfica frente ao Boavista de autoria de Cervi, e já este sábado semelhantes queixas constam na newsletter 'Dragões Diário'."E, de repente, o VAR no campeonato português mostra uma nova faceta, a contramão. No domingo, no Dragão, Otávio foi derrubado e todos os analistas foram unânimes em considerar que o VAR deveria ter avisado o árbitro da existência de uma falta clara e evidente. Ontem, no Bessa, com o jogo empatado, contrariando o que todos viam, o VAR voltou a ficar mudo, permitindo a validação de um golo que teve todo o ar de ser ilegal", pode ler-se.Os dragões fazem uma comparação entre este caso e o da última jornada envolvendo Otávio. "O facto de no primeiro lance o prejudicado ter sido o FC Porto e de no segundo o beneficiado ter sido o Benfica é puramente aleatório. Ou será só anedótico?", questionam.