FC Porto e o lance de Marega: «Outra vez sem palavras»

Sérgio Conceição deixou críticas à atuação de Artur Soares Dias, nomeadamente pelo lance que motivou pedidos de penálti do FC Porto sobre Marega, mas a verdade é que não ficou sozinho nesse grito de revolta.





Outra vez sem palavras... pic.twitter.com/SULWOzkRpO — FC Porto Media (@MediaPorto) March 7, 2020

Na verdade, também o FC Porto Media, conta do departamento para a imprensa dos dragões, comentou um dos casos que marcou o embate contra o Rio Ave."Outra vez sem palavras...", escreveu a conta azul e branca, a mesma que na semana passada criticou os dois penáltis assinalados a favor do Benfica no jogo frente ao Moreirense, bem como os dez minutos de jogo após os 90 minutos nesse embate.