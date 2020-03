FC Porto e o penálti do Benfica: «Não teve o tamanho da Torre dos Clérigos nem da Torre de Belém»

Os lances que marcaram o FC Porto - Rio Ave e o V. Setúbal - Benfica mereceram críticas por parte do emblema azul e branco. Através da newsletter "Dragões Diário", os portistas deixaram reparos às arbitragens deste sábado.





Colocando em termo de comparação o penálti "do tamanho da Torre dos Clérigos" sobre Marega e o castigo máximo que valeu o empate às águias no Bonfim, o FC Porto como que aponta a existência de dois pesos e duas medidas, com referências à Torre de Belém e também ao Manneken Pus, em Bruxelas."Com "um penálti do tamanho da Torre dos Clérigos" por assinalar – palavras de Sérgio Conceição – e um golo de Marega anulado por um alegado fora de jogo de três centímetros – consideração do videoárbitro –, o FC Porto empatou a uma bola com o Rio Ave. O único golo validado aos azuis e brancos foi marcado por Mbemba.No topo da tabela ficou tudo igual, porque antes o Benfica tinha empatado em Setúbal, também a uma bola, graças a um penálti que não teve, seguramente, o tamanho da Torre dos Clérigos, nem da Torre de Belém, talvez nem do Manneken Pis, em Bruxelas. Faltam dez jogos e a luta vai ser "até à última gota", garante o nosso treinador.