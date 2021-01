FC Porto e o polémico final no clássico das equipas B: «A nossa equipa bem pode queixar-se...»

O FC Porto empatou (1-1) esta segunda-feira na receção ao Benfica B, em jogo da 17.ª jornada da Liga Sabseg, num encontro marcado por alguma polémica já no final, com uma expulsão para os dragões e um penálti a favor das águias. Esta terça-feira, o Dragões Diário sublinhou que os azuis e brancos podem "queixar-se, mais uma vez, dos erros alheios que determinaram a perda de pontos".





Guarda-redes do FC Porto B expulso frente ao Benfica B após este lance polémico



"O FC Porto B empatou a um com o Benfica B, num jogo que começou com o guarda-redes lisboeta a ser poupado ao vermelho direto por defender uma bola de golo com o braço fora da área e que quase no fim teve o guardião azul e branco a ser expulso sem qualquer motivo, momentos depois de ser assinalado penálti para os encarnados, que fizeram o 0-1 ao minuto 90. Logo a seguir, um golo de Mor N’diaye ainda minimizou os danos, mas a nossa equipa bem pode queixar-se, mais uma vez, dos erros alheios que determinaram a perda de pontos. Foi mais do mesmo", pode ler-se.