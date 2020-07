FC Porto e o regresso dos adeptos aos estádios: «O desporto-rei permanece marginalizado»

O FC Porto voltou este sábado a criticar o facto de os adeptos terem de continuar afastados das bancadas dos estádios de futebol portugueses. Na 'Dragões Diário', os azuis e brancos abordam o facto de em Inglaterra o público poder começar a regressar aos recintos desportivos, apontando o dedo ao que se passa "por cá".





"Em terras de Sua Majestade, os adeptos receberam permissão para regressar aos recintos desportivos já na próxima semana. Ontem, o governo britânico anunciou que o campeonato de críquete, agendado para o próximo fim de semana, será o primeiro evento com presença de público. O futebol inglês também já conhece data para voltar a contar com espetadores nas bancadas: 'A partir de outubro pretendemos ter mais adeptos nos estádios, de uma maneira segura em relação à Covid-19 e com testes efetuados', declarou o primeiro-ministro Boris Johnson. Por cá, o desporto-rei permanece marginalizado", pode ler-se na newsletter portista.