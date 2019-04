FC Porto e o Sp. Braga-Benfica: «Quando pelas leis devias terminar com nove mas acabas com 11»

Quando pelas leis jogo devias terminar com nove, mas terminas com 11, como se nada se tivesse passado. E isto nem foi o pior. O pior mesmo é a falta de vergonha que permite que estas coisas aconteçam pic.twitter.com/6fwBKXhuor — FC Porto Media (@MediaPorto) 28 de abril de 2019

O FC Porto voltou a deixar críticas à arbitragem do Sp. Braga-Benfica, afirmando que João Félix e Florentino deveriam ter sido expulsos e mostrando os vídeo dos lances a envolver os dois jovens jogadores."Quando pelas leis de jogo devias terminar com nove, mas terminas com 11, como se nada se tivesse passado. E isto nem foi o pior. O pior mesmo é a falta de vergonha que permite que estas coisas aconteçam", atiraram os portistas na conta de FC Porto Media.Recorde-se que já antes o FC Porto havia atacado a arbitragem deste encontro , com outras duas publicações na mesma conta. Numa primeira fase, criticando a decisão de apitar o primeiro penálti a favor do Benfica, por falta sobre João Félix. "Isto foi às claras para toda a gente ver. Tirem as vossas conclusões", pode ler-seEm seguida, novo recado dos dragões: "Mostovoi foi o joker guardado para a parte final da Liga. Num campeonato decente um árbitro que enviasse informação para alguém ao serviço de um clube nunca mais apitava. No nosso campeonato põem-no a ajudar o tal clube na fase decisiva do campeonato. Chama-se ter lata. E depois há os que não servem para árbitros, mas servem para VAR e entre a Feira e Vila do Conde lá fizeram o servicinho. Mas só fizeram porque os puseram lá."