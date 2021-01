FC Porto é o único clube português no top-20 do ranking mundial da IFFHS em 2020

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) deu a conhecer o ranking mundial de clubes para o ano de 2020, numa lista que tem no FC Porto a melhor equipa portuguesa.





Os dragões surgem na 15.ª posição, à frente, por exemplo, do Chelsea. O segundo clube português a surgir nesta lista é o Benfica, que ocupa o 27.º lugar. O Sp. Braga aparece em terceiro, no 48.º posto, ao passo que o Sporting é 81.º. O Rio Ave fecha o top 5, na 113.ª posição.A nível global, este ranking é liderado pelo Bayern Munique, seguido do Palmeiras e do Paris SG.