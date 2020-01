FC Porto empresta avançado ao Aves

Marius é o mais recente reforço do Aves, segundo anunciou o emblema avense, esta quinta-feira. O avançado do Chade chega à Vila das Aves por empréstimo do FC Porto, num negócio que não contempla opção de compra no final da temporada.





Contratado pelos dragões na temporada passada, Marius não conseguiu o espaço desejado na equipa principal, sendo maioritariamente opção na formação B azul e branca. Agora, ruma às Aves à procura de tempo de jogo e de uma oportunidade para mostrar serviço.