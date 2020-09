FC Porto empresta Chidozie ao Boavista

O FC Porto vai emprestar Chidozie ao Boavista esta temporada, sendo que no final da época o central nigeriano, que esteve este ano cedido ao Leganés, passa a ser jogador dos axadrezados. Record sabe que o vínculo está assegurado até 2025.





Apesar da descida do emblema madrileno, o jogador, de 23 anos, exibiu-se a um nível bastante razoável ao longo de toda a temporada, pelo que saiu valorizado da estadia em Espanha. O FC Porto pretendia colocá-lo no mercado e foram vários os clubes interessados, como o Sevilha, mas acaba por regressar ao futebol português pela mão do Boavista.O central chegou aos azuis e brancos em 2014/15 para alinhar nos juniores e desde então já saiu por empréstimo para o Nantes (2017/18), Rizespor (18/19) e Leganés.