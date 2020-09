FC Porto encaixa um extra de 2,25 M€ com adeus do Benfica

Com o afastamento do Benfica da fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto acaba por ganhar um extra de 2,25 M€, relativos à fatia do ‘market pool’ que caberia às águias (45 por cento do total). Os dragões tinham já assegurado um total de 2,75 M€ pelos seus 55 por cento dos cerca de 5 M€. Agora, amealham também o restante.