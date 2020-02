FC Porto entrega um prémio a Marega

Moussa Marega foi esta manhã distinguido pelo FC Porto com o 'Prémio Mérito e Valores Porto' pela sua atitude no jogo de ontem, com o V. Guimarães.





O avançado foie protestou veementemente com o público, acabando por abandonar o relvado prematuramente.Os dragões fotografaram Marega ao lado de Otávio, que recebeu o prémio atribuído pela Liga ao Homem do Jogo.