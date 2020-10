FC Porto envia mensagem de agradecimento aos adeptos que foram ao Dragão

Largos meses depois, o Dragão voltou a ter adeptos. Foi no jogo com o Olympiacos, na passada terça-feira, num duelo a contar para a Liga dos Campeões que teve nas bancadas mais de 3.000 sócios dos azuis e brancos.





Ora, este momento teve uma enorme simbologia para o emblema portista e este fez questão de o transmitir aos próprios adeptos que foram assistir à partida. Através de um email enviado a todos os associados que marcaram presença, o FC Porto demonstrou toda a sua gratidão."Caro sócio,O Estádio do Dragão encheu-se de orgulho no jogo com o Olympiacos e o seu contributo foi decisivo no apoio à equipa para a conquista de mais uma vitória.É com inegável satisfação que lhe endereçamos esta mensagem de agradecimento pelo seu apoio e por ter ajudado, com paixão e civismo, a mais um momento fundamental no caminho do que todos pretendemos: um rápido regresso da Nação Porto à sua casa.Muito obrigado"