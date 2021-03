FC Porto esclarece problemas físicos de Pepe e Corona

Pepe e Corona foram substituídos ao intervalo do jogo com o Gil Vicente, devido a questões físicas. Sérgio Conceição assumiu que a dupla está em dúvida para o encontro frente à Juventus, na próxima terça-feira, e o FC Porto acaba de esclarecer os problemas de ambos.





"No encontro do FC Porto diante do Gil Vicente (2-0), em Barcelos, a contar para a 22.ª jornada do campeonato, Pepe saiu com queixas relacionadas com o edema na perna direita sofrido anteriormente. Tecatito Corona, por sua vez, contraiu um hematoma na região periorbitária direita resultante de um choque de cabeças. Ambos os jogadores foram substituídos durante o intervalo", refere o clube azul e branco, através do seu site oficial.