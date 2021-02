FC Porto atualiza estado de Nanu: «Concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular»

O FC Porto emitiu uma nota a atualizar a situação clínica de Nanu, revelando que o lateral sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento, após o choque com Kritciuk no Belenenses SAD-FC Porto (0-0), que o deixou inanimado.





O jogador está ainda em observação no Hospital de São Francisco Xavier, mas os primeiros exames não revelaram "alterações com gravidade clínica", estando Nanu "consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço".Ainda assim, o lateral continuará a ser observado naquela unidade hospitalar, devendo lá passar a noite. Record apurou que caso o jogador tenha alta entre a madrugada e a manhã, será transportado para o Porto pelos bombeiros do Dafundo.