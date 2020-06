FC Porto esclarece sócios sobre eleições: obrigatório levar máscara e caneta

O FC Porto emitiu esta sexta-feira um comunicado sobre as normas para as eleições que decorrem este fim de semana, no Dragão Arena.





A votação irá decorrer sábado e domingo, entre as 10 e as 19 horas, sendo que é também obrigatório a apresentação do cartão de sócio físico, sublinha o clube, indicando a ordem das listas que vão a votos: "A – Pinto da Costa ; B – Nuno Lobo ; C – José Fernando Rio ; D - Movimento "Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante" (candidato apenas ao Conselho Superior), liderado por Miguel Brás da Cunha.""A Assembleia Geral Eleitoral decorre entre as 10h00 e as 19h00 de sábado e domingo, no Dragão ArenaTendo em vista as eleições para os Órgãos Sociais do FC Porto no quadriénio 2020/2024, cuja Assembleia Geral Eleitoral decorre entre as 10h00 e as 19h00 de sábado e domingo (6 e 7 de junho), no Dragão Arena, há um conjunto de informações que os sócios do FC Porto devem ter em consideração:O local da votação será o Dragão Arena. A entrada far-se-á pelos torniquetes, na porta sul;A votação poderá ser feita entre as 10h00 e as 19h00 em cada um dos dias;O cartão de sócio, físico, será o único documento de apresentação obrigatória, sem o qual não poderá exercer o direto de voto;Poderão votar todos os sócios que cumpram os seguintes requisitos:1 ano ininterrupto como associadoAssociado sénior (idade igual ou superior a 18 anos)Quota de maio de 2020 atualizadaCategorias Benemérito e Honorário, desde que associados sénior e com a quota de maio de 2020 atualizada;O parque de estacionamento estará aberto e terá acesso gratuito. A entrada e a saída do parque, para este efeito, deverá ser efetuada pelo P2, cujas barreiras estarão levantadas;O uso de máscara é obrigatório, pelo que convirá fazer-se portador de uma, bem como de uma esferográfica, por não ser aconselhável a partilha. Adicionalmente, houve uma visita da ARS Norte ao local onde irá decorrer a votação, tendo sido validado integralmente o plano de contingência proposto por estarem salvaguardadas todas as medidas de segurança, proteção e distanciamento social.Esta é a ordem das listas que vão a votos: A – Pinto da Costa ; B – Nuno Lobo ; C – José Fernando Rio ; D - Movimento "Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante" (candidato apenas ao Conselho Superior), liderado por Miguel Brás da Cunha."