FC Porto esgotou os 5 mil bilhetes para o Bessa e pediu nova remessa

O histórico dérbi portuense irá conhecer nova edição no próximo domingo, altura em que o FC Porto visita o Estádio do Bessa para defrontar o Boavista, em jogo referente à 11ª jornada da Liga NOS.Para esse encontro, os dragões tiveram acesso a 5 mil bilhetes, os quais colocaram à venda na esta terça-feira, Estádio do Dragão. No entanto, como esta é uma partida tradicionalmente escaldante, os ingresso voaram e esgotaram numa questão de horas.O anúncio foi feito pelo emblema azul e branco nas redes sociais, numa publicação na qual aproveita também para informar que se encontra "a encetar esforços junto do Boavista FC para receber uma nova remessa de bilhetes".Ora, com ou sem nova vaga de ingressos, o certo é que se perspetiva uma invasão ao reduto do histórico rival.