FC Porto espalha nomes dos sócios nas bancadas do Dragão: «Estás sempre connosco»

O FC Porto decidiu espalhar os nomes de vários sócios pelas bancadas do Estádio do Dragão, de forma a contornar a ausência de adeptos que se vai verificar no jogo contra o Marítimo.





Estás sempre connosco

O teu lugar continua reservado



Dragões juntos#FCPorto #DragõesJuntos pic.twitter.com/ffscSbZWHV — FC Porto (@FCPorto) June 5, 2020

O emblema azul e branco deu conta da iniciativa nas redes sociais e partilhou, inclusive, algumas fotografias do resultado final, podendo ver-se nos cartões afixados nas cadeiras o nome, o n.º de sócio e o respetivo lugar no estádio.