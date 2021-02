FC Porto estará atento ao médio Fabián Ángel

O FC Porto estará interessado na contratação do jovem médio Fabián Ángel, jogador, de 20 anos, que pertence aos quadros do Junior de Barranquilla, clube onde atuava o extremo Luis Díaz.





A informação foi avançada pelo jornal colombiano 'Futbolete', que garante que o jogador está a ser observado pelos responsáveis do FC Porto, mas também pelo River Plate.Fabián Ángel tem vindo a afirmar-se no plantel principal do emblema colombiano.