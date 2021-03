FC Porto eterniza Alfredo Quintana no Dragão Arena com esta frase

O FC Porto homenageou Alfredo Quintana colocando, numa das paredes interiores do Dragão Arena, uma frase proferida pelo falecido guarda-redes de andebol. Uma forma de eternizar um atleta histórico do clube e da seleção nacional.





"As memórias do que vivi aqui vão ficar bem guardadas no meu coração. Foi o FC Porto que me permitiu ser o que sou hoje", é a frase do luso-cubano que estará agora para sempre no pavilhão.