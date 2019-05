FC Porto fala em "indelével marca do árbitro" na vitória do Benfica

Através da newsletter ‘Dragões Diário’, o FC Porto até elogiou a exibição dos dragões na goleada ao Nacional, mas mudaram o foco.





"Como em Vila do Conde aconteceu o que tem sido habitual nos últimos jogos do Benfica, ou seja, uma vitória lisboeta com indelével marca do árbitro, continua tudo na mesma no topo da tabela da Liga", referem os azuis e brancos, que falam da... final do Jamor: "Quem é que irá apitar a final da Taça de Portugal? O árbitro que não viu este penálti claro que podia ter dado o 1-1 ao Rio Ave, mesmo antes do 2-0 em fora-de-jogo do Benfica, ou o VAR que, com acesso a tantas imagens, não conseguiu ver falta nenhuma e um fora-de-jogo tão evidente?"

Já Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, partilhou mensagens que recebeu. "É isto que a cartilha vai defender a partir de hoje", lê-se, com uma justificação para afirmar que não assinalar o fora-de-jogo de João Félix foi a decisão correta.