FC Porto fala num dos "momentos baixos da história recente do futebol português"

"Em causa o episódio de racismo que envolveu Moussa Marega no Vitória de Guimarães-FC PortoNa sequência do crime de que foi vítima o jogador Moussa Marega durante o jogo Vitória de Guimarães-FC Porto, o FC Porto comunica que:1. Toda a estrutura do FC Porto e os seus adeptos estão solidários com Moussa Marega, que foi levado a tomar uma atitude drástica na sequência de insultos racistas reiterados.2. O FC Porto repudia e condena veementemente os comportamentos racistas desta tarde, que constituem um dos momentos baixos da história recente do futebol português e terão de ser devidamente penalizados.3. O FC Porto manter-se-á na linha da frente da luta contra o racismo e os crimes de ódio e a sua equipa mantém a vontade de continuar a combatê-los no campo."